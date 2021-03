Allan: “Mio figlio grande fan di CR7, ma in casa mia la maglia della Juve è vietata”

Allan, ex centrocampista del Napoli, ora in forza all’Everton, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Liverpool Echo.

Il brasiliano ha parlato della passione di suo figlio per Cristiano Ronaldo, dimostrando di avere ancora un po’ di azzurro nel cuore: “Ama il calcio, indossa sempre la maglia dell’Everton e quelle delle altre mie squadre. E’ un fan di CR7, ha sempre avuto una maglia di Ronaldo, ma non gli è permesso avere una di Ronaldo alla Juventus perché sono rivali del Napoli. Facciamo di tutto per i nostri figli peer renderli felici ed al sicuro. La mia famiglia è tutto per me, quando vado in campo mi dà forza, motivazione e mi guida, io gioco sempre per renderli felici”.

