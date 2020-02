Allan, prossimo allenamento decisivo: può far rifiatare Zielinski a Brescia

Dopo le accuse pubbliche da parte di Gattuso, il centrocampista del Napoli, Allan, ha ripreso a svolgere le sedute di allenamento in gruppo.

Lo strappo con il tecnico sembra essere ricucito, tant’è che, secondo il quotidiano Tuttosport, il brasiliano potrebbe già tornare titolare in occasione della gara di venerdì sera, al Rigamonti, contro il Brescia. I prossimi allenamenti saranno decisivi e, in caso di risposte positive, Allan potrebbe far rifiatare Zielinski, anche in vista dell’imminente impegno di Champions League con il Barcellona.

