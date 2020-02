Allan verso l’esclusione dall’undici titolare con il Brescia

Allan sta bene, parola di Gennaro Gattuso, ma nonostante le parole in conferenza stampa il brasiliano potrebbe non essere titolare contro il Brescia.

“Con Allan ci siamo parlati, niente rancore. Si è allenato beninssimo”.

Queste le parole di Gennaro Gattuso che nella conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Napoli ha messo subito i puntini sulle “i” e chiuso ogni possibile discussione sul caso che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Quindi Allan rientrato nel gruppo e sorridente, di nuovo coinvolto nel progetto Napoli almeno “finché mercato non ci separi”.

Tuttavia, secondo le ultime sensazioni provenienti dall’ambiente Napoli, il brasiliano non dovrebbe essere della partita al Rigamonti, almeno, non dal primo minuto. Gattuso, infatti, dovrebbe confermare l’undici tipo in questo momento, con il centrocampo che nelle ultime uscite ha dato più garanzie.

Sembra infatti difficile che il tecnico calabrese possa fare a meno di Demme, equilibratore e metronomo del centrocampo azzurro, ed Elmas, incensato di complimenti in conferenza stampa ed utilizzato anche come esterno d’attacco nelle ultime gare del Napoli. Ma soprattutto, sembra impossibile prescindere da Fabian Ruiz, lo spagnolo che in questo momento sembra davvero sulla via della ripresa (e non solo dal punto di vista dell’impostazione, visto QUESTO prossimo duello con Tonali).

Quindi: Fabian – Demme – Elmas, in questo ordine, dovrebbe essere il centrocampo che Gattuso sceglierà per affrontare la squadra di Diego Lopez, sacrificando ancora una volta Allan. Chissà, magari per dargli la possibilità di una definitiva redenzione alla prossima, in Champions League, contro il Barcellona al San Paolo.

QUI, le probabili formazioni e tutte le curiosità su Brescia-Napoli-

