Alle ore 14:00 come da rituale UEFA è in programma la conferenza stampa dei tesserati del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar in programma domani al San Paolo alle ore 18:55. Tocca a Gattuso e Mertens presentare la sfida di domani.

A presentare la sfida contro gli olandesi sono mister Gattuso e Dries Mertens che in Olanda ha giocato con le maglie di Utrecht e PSV.

E’ possibile seguire la conferenza stampa dei due azzurri sulla piattaforma Zoom.

Comments

comments