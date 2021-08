Alle 17:30 Napoli-Ascoli in diretta TV in chiaro su Canale 8, la probabile formazione degli azzurri

Allo stadio patini di Castel di Sangro prima amichevole del Napoli nella seconda parte del ritiro in Abruzzo. Avversario l’Ascoli di mister Sottil.

Gli azzurri alle ore 17:30 affrontano l’Ascoli squadra che la scorsa stagione ha chiuso il campionato di Serie B al 16° posto.

Questa la probabile formazione che potrebbe schierare Spalletti contro i bianconeri marchigiani:

(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

A disposizione: Ospina, Idasiak, Boffelli; Malcuit, Zanoli, Rrahmani, Luperto; Elmas, Gaetano, Zedadka; Ounas, Machach, Tutino.

Assenti: Contini, Ghoulam, Costa, Demme, Palmiero, Lozano, Mertens, Petagna.

La gara è trasmessa in esclusiva in diretta TV in chiaro su Canale 8: telecronista Silver Mele, commento tecnico Francesco Montervino, a bordo campo Italia Mele.

