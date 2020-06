Alle ore 12:00 il Consigli Federale della FIGC: si discute anche di algoritmi e play-off

Alle ore 12:00 è in programma il Consiglio Federale della FIGC. Sono tanti e importanti gli argomenti di discussione.

Questi i punti all’ordine del giorno:

approvazione del verbale della riunione dello scorso 20 maggio;

comunicazioni del Presidente;

informativa del Segretario Generale;

modifiche regolamentari;

nomine di competenza;

competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti;

Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021;

termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021;

ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale;

varie ed eventuali.

La FIGC prenderà in esame anche la proposta della Lega di Serie A sui piani alternativi per determinare la classifica finale in caso di stop definitivo del campionato [LEGGI QUI].

Comments

comments