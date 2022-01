Allegri a DAZN: “Il Napoli aveva quasi tutti titolari. A noi all’andata ne mancavano 6”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a DAZN al termine della partita contro il Napoli di questa sera.

Avete la sensazione di aver perso un’occasione contro un Napoli così in difficoltà?

“Era uno scontro diretto, ma loro più o meno erano tutti i titolari, avevano fuori quattro giocatori, ma all’andata ne avevamo fuori sei anche noi, purtroppo capitano anche queste cose. Il Napoli ha fatto una buona partita, noi altrettanto, potevamo andare in vantaggio, poi siamo stati un pochino imprecisi negli ultimi 20 metri, un pochino frettolosi; una volta raggiunto il pari abbiamo avuto 3-4 minuti di pressione, poi abbiamo iniziato a giocare meno la palla, un po’ troppo frettolosi. La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata, quindi vediamo tutto in modo positivo visto che abbiamo un punto in più del girone d’andata, questo è un bel segnale”.

Comments

comments