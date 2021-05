Allegri alla Juventus, c’è anche il comunicato ufficiale

Dopo il particolare tweet pubblicato dalla Juventus, è arrivato anche il comunicato ufficiale del ritorno di Massimiliano Allegri.

Questo il comunicato ufficiale:

“Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus.

Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa.”