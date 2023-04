Allegri in conferenza: “Il Napoli ha ucciso il campionato, noi dobbiamo fare più punti possibili per il secondo posto”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Napoli.

“Mi aspetto un Napoli che si sta avviando a vincere lo scudetto che ha fatto e sta facendo un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo. Domani sarà una partita difficile perché giochiamo contro una squadra forte e che è uscita dalla Champions giocando una bella partita. E che cercherà di fare più punti possibili per arrivare il prima possibile allo scudetto. Quindi bisogna fare una bella partita sapendo che per noi da ora alla fine ci sono 8 partite dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili per rimanere nelle prime 4. E cercare come obiettivo di arrivare al secondo posto.

Per quanto riguarda la difesa, a parte che fino a domani mattina non ci saranno i convocati perché definirò il tutto. Bremer non ha niente, però devo vedere come sta. Però gli altri stanno bene sia Rugani che Bonucci e eventualmente uno dei due giocherà. De Sciglio sarà a completa disposizione. Poi gli altri devo vedere chi più o meno ha recuperato.

Dall’andata ad oggi è accaduto che abbiamo dovuto resettare tutto. Diciamo abbiamo dovuto fare uno sforzo mentale soprattutto riadattarsi a quella che in quel momento era la classifica e cercare di risalire piano piano la china. Nel frattempo avevamo Europa League e Coppa Italia. Però quello che è stato fatto è stato fatto bene ma da qui alla fine va fatto meglio. Perché comunque abbiamo la possibilità di andare in finale di coppa Italia e di Europa League e soprattutto cercare di andare a prendere la Lazio che in questo momento è al secondo posto.

Chiesa ha giocato giovedì 90 minuti. Quindi minuti ne ha poi bisognerà vedere domani come ha recuperato”.

E’ un momento dove gli attaccanti magari hanno un po’ più di difficoltà e sono meno fortunati nel fare gol. Abbiamo attaccanti molto bravi e nell’arco della stagione ci sono dei momenti di difficoltà e sicuramente da qui alla fine ci daranno una grossa mano e torneranno sicuramente a fare gol.

Campionato falsato? Non so se è regolare o no, so che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare dopo che ci sono stati tolti 15 punti. Quello che è stato fatto è stato fatto, quel che è successo è successo. Dobbiamo pensare a ciò che può succedere di buono fino al 4 giugno. Noi i punti bisogna farli sul campo. ora ci sono stati restituiti quei punti che ci erano stati tolti. Abbiamo tante partite difficili e ravvicinate, ciò significa che siamo ancora in corsa su tutti i fronti. Noi abbiamo un obiettivo che è quello di giocare la Champions League l’anno prossimo.

Credo che ci sia stato un lavoro quotidiano da parte di tutti, da parte dei giocatori più giovani e meno giovani. Ci siamo compattati da una parte a causa della penalizzazione, dall’altra però magari se non ce li avessero tolti avremmo fatto 10 punti in più. Non bastano però 59 punti al momento per entrare in Champions, servono altri punti che dobbiamo fare in queste partite rimanenti.

Ho visto Napoli-Milan, una partita dall’alto contenuto tecnico e tattico. Il Napoli ha giocato sempre allo stesso modo come sta facendo da tutto il campionato, sono in un’ottima condizione fisica e mentale. Domani troveremo una squadra che ha voglia di rivalsa. Inoltre per loro Juve-Napoli è sempre una partita di una certa importanza. Mi aspetto un Napoli che si sta avviando a vincere lo Scudetto, sta facendo un campionato straordinario. Per noi domani sarà una partita difficile, giochiamo contro una squadra forte che cercherà di fare più punti possibili per arrivare quanto prima allo Scudetto. Per noi da ora alla fine dobbiamo cercare di fare più punti possibili, il nostro obiettivo è il secondo posto.

Non so chi toglierei domani al Napoli, va detto che nell’arco di una stagione mancano parecchi giocatori per infortuni. Domani ne mancheranno già parecchi a loro, direi che non devo toglierne nessuno perché se li sono già tolti da soli.”

