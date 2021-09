Allegri: “Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza, altrimenti pensavamo che eravamo diventati bravi”

Primo successo in campionato per la Juventus di Max Allegri. I bianconeri, seppur a fatica, battono in rimonta lo Spezia, la Juventus che sale a quota 5 in classifica.

Queste le parole di Allegri dopo Spezia-Juventus:

“Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza, altrimenti pensavamo che eravamo diventati bravi e non c’era più nulla da migliorare. Vittoria bella e soprattutto importante, siamo stati un pizzico fortunati e c’è tornato indietro quello che abbiamo lasciato nelle prime giornate. Dobbiamo migliorare alcune cose, abbiamo dei giocatori che devono far meglio nelle scelte dell’ultimo passaggio.

Dobbiamo migliorare, siamo in un momento di poca serenità con soli due punti in quattro partite. Non era facile giocare una partita libera di testa, è stata una bella vittoria e faccio i complimenti ai ragazzi

Oggi non sono arrabbiato perché non posso martellare sempre i ragazzi, è una vittoria da goderci perché è importante, attraverso la sofferenza possiamo uscire dalla comfort zone, se no poi diventa un casino.”

