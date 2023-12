Allegri: “Posso dire che il Napoli è una squadra forte, la differenza è nelle annate. Il Napoli ha fatto una grande partita anche stasera, ma le stagioni sono diverse l’una dall’altra”

Dopo la vittoria contro il Napoli , l’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato in conferenza stampa.

Grande vittoria di squadra: un giudizio sulla gara?

“Primo tempo è stata una bella partita da una parte e dall’altra. Dobbiamo migliorare una cosa: spesso facciamo l’azione troppo veloce, non rallentiamo ogni tanto l’azione nella metà campo offensiva. Abbiamo rischiato su un contropiede simile a quanto successo con l’Inter dove Szczesny è stato bravissimo, così come poi sul rimpallo fortuito dove ha fatto una parata straordinaria. La squadra ha concesso poco, ha difeso bene come succede sempre. Stiamo lavorando per migliorare alcune cose, ma la squadra ha un’altra consapevolezza, soprattutto quando può esserci qualcosa che può andar male”.

La prestazione di Gatti? In cosa è cresciuto da quando è arrivato?

“Tre anni fa giocava in Lega Pro, ha fatto passi da gigante. È molto pericoloso nell’area avversaria ma sa benissimo che deve migliorare sotto l’aspetto difensivo dentro e fuori dall’area. Ma è talmente voglioso di migliorare e imparare che lo farà”.

Questa vittoria aumenta la consapevolezza della squadra?

“Sicuramente aumenta i punti sul Napoli ed è un bel risultato. 36 punti non bastano neanche a salvarsi, ne servono altri per rimanere nelle prime 4 senza stare a pensare a ciò che sarà il 26 maggio. Da domani penseremo al Genoa, sarà una squadra noiosa. Ogni volta dobbiamo alzare l’asticella di concentrazione perché i pericoli aumentano”.

Ricercavate di più l’ampiezza questa sera con Chiesa?

“Avevo detto che soprattutto in fase di non possesso Chiesa doveva essere in un posto, la squadra ha sviluppato bene in ampiezza. C’è stato un momento in cui abbiamo perso 3-4 palle perché non abbiamo sfruttato tutto il campo”.

La gara è andata come l’aveva preparata?

“Sapevamo di giocare contro una squadra di qualità che palleggia. Noi sapevamo le difficoltà e ci siamo adeguati alla partita, poi chiaramente dobbiamo essere efficaci ed essere pratici. La prestazione fine a se stessa non basta, serve il risultato”.

Come sta Vlahovic e come giudica l’occasione che ha avuto?

“Ha fatto una bella partita, è uscito per crampi e vuol dire che ha lavorato molto. Se difendiamo bene dietro è perché le punte lavorano bene, ha tenuto botta fisicamente. Nell’occasione il difensore del Napoli ha fatto un grande intervento”.

L’ha stupita Cambiaso?

“Andrea è cresciuto molto nell’ultimo mese e mezzo, ha più serenità nel giocare e ha grandi qualità tecniche. Il cross per Gatti è meraviglioso, ha tutto il tempo per crescere”.

Che differenze ci sono rispetto al Napoli dello scorso anno?

“Posso dire che il Napoli è una squadra forte, la differenza è nelle annate. Il Napoli ha fatto una grande partita anche stasera, ma le stagioni sono diverse l’una dall’altra. I risultati poi condizionano”.

