Allegri prima scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riferisce le ultime in merito alla situazione della panchina azzurra. Allegri è la prima scelta.

In particolare, sembra che De Laurentiis abbia già avanzato una proposta importante all’ex allenatore della Juventus; una proposta vagliata con grande attenzione dallo stesso Allegri che ha informato che c’è anche il Real Madrid su di lui.

Nel caso in cui il Real non dovesse farsi sotto per lui, il Napoli diventerebbe un’opzione molto concreta. In Italia, comunque, il club azzurro è quello in pole positione, chiude KKN.

