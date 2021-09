Allegri: “Quelli che vanno in panchina devono essere determinanti quando entrano, adesso si gioca in 16, non in 14, quindi esigo responsabilità”

L’allenatore della Juventus in conferenza stampa ha presentato il match di campionato contro lo Spezia.

Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“Non bisogna chiacchierare, bisogna vincere. Erano 60 anni che la Juve non aveva 2 punti nelle prime 4 gare, a vedere la classifica è uno scontro salvezza. Ora serve una vittoria.

Nei secondi tempi stiamo sbagliando troppo tecnicamente, anche quando non c’è molta pressione.

Questa Juve è diversa da quella che avevo, ma parlare del passato ora non ha senso.

Sfogo do Juventus-Milan? Quelli che vanno in panchina devono essere determinanti quando entrano, in termini di approccio. Questo vale per tutti. Adesso si gioca in 16, non in 14, quindi esigo responsabilità.

L’obiettivo è aiutare i giocatori a migliorare, io parlo con tutti per aiutarli in questo senso e lo fanno anche i più esperti. Vogliamo tutti insieme raggiungere obiettivi importanti, in campo e personali.

Non possiamo parlare di squadra giovane. Parliamo di una squadra con giocatori molto bravi: c’è chi ha meno esperienza e chi più esperienza, ma non parliamo di giovani a 24 anni. I giovani sono un’altra cosa. L’esperienza è una cosa, l’età un’altra.

Non c’è tensione nella squadra. Una volta accadevano anche le scazzottate, che ogni tanto fanno bene… Noi lavoriamo tutti insieme per fare le cose per bene. Nell’episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato di squadra”.

