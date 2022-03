Allegri sulla corsa scudetto: “Credo che l’Inter ha molte chance di vincere lo scudetto”

Dopo la vittoria per 2 a 0 contro la Salernitana Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ancora una volta della corsa scudetto.

Queste le sue parole in merito:

“L’Inter è ancora la favorita, sicuro. Non è che ieri con questo scambio di opinioni non parlo più con Dybala. In vent’anni di carriera sai quanti screzi… Ma nascono e finiscono lì. Ci sono dei momenti in cui si possono fare le cose e momenti no, io tra l’altro adoro i giocatori responsabili, non voglio dei soldatini.

Perché non possiamo credere allo scudetto se l’Inter è favorita? Perché potenzialmente ha quattro punti di vantaggio su di noi. Siamo contenti di aver vinto oggi, non era semplice perché l’eliminazione c’era rimasta addosso e questo era l’unico modo per togliersela.

La vittoria di oggi ci consente di allontanarci da quelle dietro e avvicinarci al secondo posto. È matematica, ora pensiamo alla sosta. Se battiamo l’Inter siamo favoriti? Il Milan ha 66 punti ed è normale che è la favorita. Ma io credo che l’Inter abbia molte chance di vincere lo scudetto. Non togliendo il Napoli, ma credo che l’Inter abbia ancora margini di vantaggio.”

Comments

comments