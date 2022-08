Allegri: “Nella prima frazione dovevamo gestire meglio le energie”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha così commentato la gara di campionato giocata in casa contro la Roma.

“Quando non chiudi la partita puoi capitolare su un episodio e così è stato. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso nel secondo tempo fino al gol, poi c’è da dire che dopo un primo tempo su quel ritmo è normale pagare dazio nella ripresa. Nella prima frazione dovevamo gestire meglio le energie.

Non possiamo pensare che una squadra domini per 90 minuti in lungo e in largo. Detto ciò, io sono contento della prestazione”.

Milik? Innanzitutto è importante recuperare Chiesa, Pogba e Di Maria… Io non parlo mai degli assenti ma per noi questi tre giocatori sono molto importanti, in questo momento non li abbiamo e la squadra si sta comportando bene”.

