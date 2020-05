Allenamenti collettivi già oggi potrebbe arrivare il via libera

Dopo l’autorizzazione agli allenamenti individuali oggi potrebbe arrivare anche quello per gli allenamenti collettivi, un possibile segnale verso la ripresa del campionato di Serie A.

Potrebbe arrivare già in giornata l’ufficialità del parere favorevole del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) alla ripresa degli allenamenti collettivi di squadra.

Il via agli allenamenti collettivi di squadra potrebbe però costringere i calciatori a un ritiro blindato senza contatti con l’esterno. La durata prevista è di almeno due settimane durante le quali sarebbero previsti anche test molecolari.

In ogni caso resta ancora da affrontare il problema di come gestire una eventuale futura positività. Lo stesso CTS pretende in questo caso una quarantena obbligatoria per tutta la squadra e quindi con conseguente nuovo stop delle attività.

Infine ci sarebbe da valutare anche la questione Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus, che potrebbe costringere Inter, Milan, Brescia e Atalanta a giocare in altre regioni d’Italia dove sono stati registrati meno contagi.

