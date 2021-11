Allo Stadio Arechi di Salerno aggredita una giovane tifosa del Napoli

Come riportato dell’edizione odierna del ‘Il Mattino’, allo Stadio Arechi, durante la sfida tra Salernitana e Napoli si è verificata un aggressione ad una giovane tifosa del Napoli.

Di seguito le parole del quotidiano:

“C’erano presidi e picchetti di energumeni mischiati ai tifosi perbene. La ragazza ha chiesto un’informazione e qualcuno che è stato già identificato l’ha spinta. Sono volati anche schiaffi. La giovane tifosa del Napoli è stata medicata dai sanitari e poi ha preso posto nei Distinti. C’è stato un parapiglia anche ai tornelli: il lettore ha fatto le bizze per qualche istante, c’è stato un controllo supplementare, alcune persone in fila si sono spazientite e una steward è stata spinta. Indagini in corso”

