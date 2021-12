Altafini: “Milan e Napoli in difficoltà. Qualche mese fa sarebbe stato più bello”

Josè Altafini, doppio ex di Milan e Napoli, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando proprio della sfida di domenica.

“Sarebbe stato più bello per lo spettacolo che si fosse disputata qualche mese fa. Scenderanno in campo due squadre che sono in grossa difficoltà per via degli infortuni”. Poi su Ibrahimovic: “Secondo me va utilizzato nell’ultima mezz’ora di gioco, non più dal primo tempo e dall’inizio della partita. Anche con l’Udinese è capitato che non sfruttasse al meglio alcune situazioni nella prima parte di gara, mentre alla fine ha approfittato della stanchezza degli avversari”.

