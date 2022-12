Altafini ricorda Pelè: “Eravamo rivali ma mai nemici, ricordo le sfide Santos-Napoli”

L’ex attaccante brasiliano del Napoli Josè Altafini ha ricordato Pelè su Il Mattino oggi in edicola.

“Amo Pelè. Siamo stati rivali ma mai nemici e non capisco perché qualcuno abbia voluto metterci contro.

Giocavamo nello stesso campionato in Brasile ma in squadre differenti, tutto qui.

Al mondiale vinto in Svezia eravamo inseparabili. La Selecao era uno squadrone, ci divertivamo da matti in campo. Sembrava di giocare alla play-station, non ce n’era per nessuno.

È stato il calcio, da quando questo sport è nato. Con Pelè finisce l’idea di calcio universale.

Le tre amichevoli Napoli-Santos? Ricordo le sfide con il Napoli, al San Paolo e in America: in una finita 4-2 per

loro, segnammo entrambi una doppietta e scambiammo la maglia”.

