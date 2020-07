Alessandro Altobelli: “Il Napoli di Ancelotti mi ha deluso, Gattuso sa entrare nella testa dei giocatori”

Il campione del mondo con l’Italia di Bearzot nel 1982 in Spagna Alessandro Altobelli, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Oltre a parlare del momento del calcio italiano e delle squadre italiane, Altobelli in un passaggio delle sue dichiarazioni parla anche del Napoli e di Gattuso:

“Il Napoli di Ancelotti mi aveva molto deluso. Ma c’erano casini imbarazzanti dentro la squadra risse, multe.

Gattuso aveva fatto bene anche al Milan ed è uno che sa entrare nella testa dei giocatori”.

Comments

comments