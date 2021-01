Altra bocciatura per Fabiàn: “Ingenuità il fallo su Pobega”

Fabiàn è tra i protagonisti in negativo della partita di ieri tra Napoli e Spezia, con i quotidiani che lo bocciano senza problemi.

Per il Corriere dello Sport e per Tuttosport il voto di Fabiàn è 4,5; se il primo sottolinea che lo spagnolo non è in partita e commette una sciocchezza sul rigore procurato, per il secondo è proprio l’ingenuità sul rigore a rovinare la sua prestazione.

La Gazzetta dello Sport dà a Fabiàn un 5 in pagella, rimarcando l’errore sul rigore ed il fatto che Maggiore lo limita parecchio.

