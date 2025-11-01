Calciatori del Napoli

Altri problemi fisici per il Napoli.

Pubblicato il

Durante la partita contro il Como altri due calciatori del Napoli escono per infortunio.

Gilmour prima e Spinazzola poi lasciano il campo per infortunio.

Affaticamento muscolare 

Fa sapere l’ufficio stampa del Napoli.

 

