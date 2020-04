Altri sport. Iannone squalificato per doping, il motociclista torna in pista solo nel 2021

A Losanna in Svizzera la disciplinare della Federmoto ha squalificato il motociclista Andrea Iannone per 18 mesi.

Trovato positivo al controllo anti doping dopo il GP della Malesia dello scorso 3 novembre. La squalifica ha decorrenza dal 17 dicembre 2019 e terminerà il 16 giugno 2021.

Il ‘centauro’ abruzzese vittima di una contaminazione alimentare dopo aver mangiato carne in un ristorante contenente clenbuterolo, sostanza inserita dall’Agenzia Mondiale come potenzialmente pericolose per il doping.

La difesa presenterà appello al Tas.

