Amazon in campo: così la Champions diventa “Prime”

Amazon, dopo Premier League e Bundesliga, ha messo le mani anche sulla Champions League. Ecco come scriva La Gazzetta dello Sport.

“Dal 2021 al 2024 Prime Video trasmetterà in streaming le 16 partite più importanti del mercoledì europeo più la Supercoppa. Un pacchetto parecchio gustoso, che si affianca alle trasmissioni tv tradizionali di Sky e Mediaset e sarebbe andato a Bezos per una cifra vicina agli 80 milioni di euro a stagione, 240 totali. Per vedere queste partite del torneo Uefa si dovrà avere un abbonamento al servizio Prime, che costa 36 euro all’anno (oppure 3,99 al mese).

La presenza del colosso americano potrebbe presto allargarsi, considerando che anche i diritti tv della Serie A sono molto appetibili e non è escluso che nell’asta per il 2021-2024 giochi in prima fila proprio Amazon. In Germania Prime Video trasmette sia la Champions League sia la Bundesliga, mentre in Inghilterra è arrivata nel dicembre 2019: 20 partite, compresi i match del Boxing Day del 26 dicembre”.

Comments

comments