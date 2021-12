Amazon University Esports: si è chiusa la Winter Season

La Winter Season della Amazon University Esports si è chiusa ad inizio settimana. Il torneo è stato un successo in tutta Italia.

La seconda stagione del torneo che coinvolge le varie università ha raccolto l’adesione di ben 53 atenei nel Paese. Un torneo nato con l’obiettivo far crescere lo spirito di squadra e coltivare talento e creatività dei giocatori.

Mario Andrea De Fazio, Presidente della Sezione Federale del CUS Milano esport, ha parlato così:

“È un piacere vedere la partecipazione degli eventi esport universitari sempre in aumento. Abbiamo presentato team composti e gestiti dai club universitari quali Milan University Gamers (MUG, Università degli Studi di Milano), Bicocca Gaming (Università degli Studi di Milano Bicocca), AEsport Polimi (Politecnico di Milano), Studenti Gamers Unicatt (Università Cattolica), IULM SPORT (Istituto Universitario di Lingue Moderne) e Bocconi esports (Università Bocconi).

Nell’etica del CUS Milano, rivediamo gli ottimi valori dello sport tradizionale uscire dai palazzetti, per sedersi al tavolo dei nostri player e confermarsi nel contesto esport. Siamo felici dei risultati conseguiti nel 2021 dalle nostre squadre, ci auguriamo una nuova serie di vittorie per tutto il 2022.”

Sette i titoli in cui i migliori giocatori di ogni università si sono cimentati: Legends of Runeterra, FIFA22, Pokémon Unite, League of Legends, Rocket League, Clash Royale e gli scacchi. In questo modo ogni giocatore ha potuto scegliere il proprio titolo preferito e congeniale.

Infine, lo Spring Split è già in corso. Chi riuscirà a trionfare potrà partecipare al Amazon UNIVERSITY Esports Masters. Il torneo vede i migliori studenti di tutta Europa sfidarsi per il titolo di campione.

fonte: esportsmag.

Comments

comments