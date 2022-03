Ambrosino: “Sarebbe fantastico ripercorrere la strada di Lorenzo Insigne”

Impegnato con l’Italia Under 19 il calciatore della Primavera del Napoli Giuseppe Ambrosino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino oggi in edicola.

“Sacrifici? Per l’amore per il calcio e per il Napoli. Sarebbe fantastico ripercorrere la strada di Lorenzo Insigne, che è diventato il capitano della squadra del cuore. E ora sono orgoglioso di indossare la maglia della Nazionale.

L’Under 19 è un gruppo fantastico, lotteremo per conquistare l’obiettivo dell’Europeo.

C’era la possibilità di trasferirmi all’estero, se ne parlò a dicembre. Neanche so bene quali club erano interessati a me, comunque non ho avuto dubbi: io sono napoletano (di Procida n.d.r) e voglio realizzare i miei sogni in questa squadra. Poche settimane dopo, il Napoli mi ha fatto firmare il contratto. Io ho preso una decisione, senza avere la minima perplessità, e adesso indosso la maglia della Under 19 e lavoro con un tecnico che ci aiuta a crescere come

Nunziata. Mi considero fortunato.

Spalletti? Ho fatto parte della comitiva che andò a giocare la partita contro lo Spartak a Mosca. C’è un bel clima nel Napoli, i giovani sono accolti con affetto.

Convocato per Bergamo? Un calciatore deve pensare a lavorare, poi tocca all’allenatore decidere. È una regola chiara da sempre. So che la mia strada è fatta di altri anni di sacrifici: li affronterò”.

Comments

comments