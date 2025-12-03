Ambrosino: “Sono contento e spero che con l’impegno che ci metterò ce ne saranno altre”

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari

Felici per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: “Siamo molto contenti della partita, oltre per la prestazione nostra per il passaggio del turno. Noi e il mister ci tenevamo. Ci siamo riuscuti anche se è stata dura. Io e Antonio (Vergara) abbiamo fatto una buona partita”.

Cosa significa da napoletano giocare al Maradona? “Per noi napoletani giocare al Maradona è un di più. Sono molto contento e spero che con l’impegno che ci metterò ce ne saranno altre”.

Cosa rappresenta essere nel Napoli? “Sicuramente stare qui per noi ragazzi con meno esperienza è motivo di orgoglio. Stare con persone e un allenatore così, a noi può fare solo che piacere”.

In attacco hai giocato a sinistra, può essere una soluzione in più per te? “A prescindere da dove il mister mi mette o mi metterà, cercherò di dare sempre il massimo”.

Che atmosfera si respira nello spogliatoio? “il mister ci tiene a tutti in considerazione. Io, come Vergara, daremo sempre tutto in allenamento. Poi starà sempre al mister chi schierare in campo”.

