Ametrano: “Bravo Spalletti a farsi subito apprezzare dai tifosi che ancora recriminano per Napoli-Verona”

Raffaele Ametrano a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio ha parlato dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti e dei possibili sostituti al neo infortunato Diego Demme.



“La prima parte di ritiro è sempre una situazione fatta per conoscersi, conoscere il nuovo allenatore e far sì che i giovani si mettano in mostra. Uno su tutti è Gianluca Gaetano. Il vero lavoro di Spalletti inizierà quando rientreranno i calciatori che hanno fatto l’Europeo”, queste le parole di Raffaele Ametrano, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. “Luciano è stato bravo a farsi apprezzare dai tifosi, ed avere un Maradona pieno di tifosi che ti spingono, è sicuramente un’arma in più, soprattutto perché i supporters non hanno dimenticato la debacle contro il Verona. Spalletti-Adl? Se i risultati saranno buoni, tutti andranno d’accordo.”

Ametrano parlando di Demme ha detto:

“Non sarà facile sosostituire Demme, in questo ci vorrà tutta l’esperienza dell’allenatore toscano che troverà una soluzione interna senza intervenire sul mercato. Lobotka potrebbe rientrare a pieno titolo nell’organico e dire la sua.”

L’ex calciatore ha poi concluso parlando di possibili colpi di mercato da parte del Napoli e della reapertura degli stadi:

“Emerson Palmieri? Se non arriverà, il Napoli dovrà intervenire per forza sul mercato. Giuntoli sta cercando in tutti i modi di accaparrarsi le prestazioni dell’italo-brasiliano, ma credo che abbia già pronto anche un piano b. Riapertura stadi? Mi auguro che, quanto prima, si possano rivedere i tifosi sugli spalti, perché senza loro non è calcio. Anche le prestazioni dei calciatori vengono influenzate dalla presenza o meno dei supporters sugli spalti.”

