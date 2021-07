Amichevole Napoli: Bayern ancora senza vittorie in questo precampionato

Contro il Napoli il Bayern di Monaco cerca la prima vittoria del precampionato.

Anche se i bavaresi hanno l’alibi delle tante assenze finora hanno perso 2-3 con il Colonia e 0-2 con il Borussia Mönchengladbach e ha pareggiato 2-2 con l’Ajax.

Così il nuovo tecnico Nagelsmann: “Può essere che qualcosa non sia andata per il meglio, ma non siamo l’unico club con molti nazionali. Abbiamo bisogno di tempo, però non ho paura perché prendo la guida di una squadra che funziona. È il momento di tornare a vincere”.

