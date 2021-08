Amichevoli Serie A: la Juventus travolge l’Atalanta, Dzeko subito in gol con l’Inter

Le sette big della Serie A impegnate ieri in gare amichevoli in vista dell’esordio in campionato del prossimo weekend.

Questi i risultati con i marcatori:

Napoli-Pescara: 4-0 (Osimhen, Insigne su rigore, Ounas, Zedadka);

Inter-Dinamo Kiev: 3-0 (Barella, Dzeko, Sensi);

Lazio-Sassuolo: 1-1 (Akpa Akpro per la Lazio e Traorè per il Sassuolo);

Juventus-Atalanta: 3-1 (Dybala, Muriel su rigore, Bernardeschi, Morata);

Milan-Panathinaikos: 2-1 (doppietta di Giroud);

Roma-Raja Casablanca: 5-0 (Shomurodov, Mancini, Mkhitaryan, Perez, Mayoral).

