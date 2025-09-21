Amir Rrahmani è tornato ad allenarsi con il gruppo

Amir Rrahmani, fermato da un problema muscolare durante gli impegni con la sua nazionale, è tornato ad allenarsi con il gruppo (Corriere dello Sport)

Il difensore kosovaro ha saltato le ultime due sfide del Napoli contro Fiorentina e Manchester City ma è ora verso il pieno recupero. Rrahmani ha ritrovato buone sensazioni, pur non essendo ancora al massimo della forma dopo lo stop forzato. Conte, per prudenza, non sembra intenzionato a forzare i tempi e, in vista della gara di domani al Maradona contro il Pisa, dovrebbe confermare la coppia difensiva composta da Buongiorno e Beukema, già titolare sia a Firenze che a Manchester.

Meglio evitare rischi di ricadute.: la sua presenza in panchina, può rappresentare un segnale incoraggiante.

