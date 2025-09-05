Calciatori del Napoli

Amir Rrahmani esce anzitempo dal campo nel corso di Svizzera-Kosovo

Pubblicato il

Freme il Napoli per una notizia proveniente da Basilea. Nel corso del match di qualificazioni ai Mondiali 2026 tra la Svizzera e il Kosovo al 64′ si è infortunato il difensore azzurro Amir Rrahmani

Il capitano del Kosovo, difensore del Napoli,  dopo essersi toccato la coscia destra ha chiesto il cambio. Dovrà essere evidentemente valutata con accertamenti l’entità del problema muscolare, che pare riguardi il flessore.  Si spera possa essere un semplice affaticamento muscolare e non altro.

