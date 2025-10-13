Amir Rrhamani: ipotesi rientro

Inizia la settimana di Torino-Napoli e arriva un nuovo aggiornamento dall’infermeria azzurra (La Repubblica)

Amir Rrahmani dovrà attendere ancora qualche giorno prima di tornare a disposizione di Antonio Conte e sarà dunque assente nella trasferta sul campo del Torino. il difensore kosovaro, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio, salterà certamente la trasferta contro i granata e con ogni probabilità anche la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven in programma martedì 21 ottobre.

L’obiettivo è chiaro: riaverlo recuperato per la super sfida contro l’Inter, in programma il 25 ottobre allo stadio Maradona.

