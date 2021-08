Ammutinamento Napoli: De Laurentiis chiede una maxi multa per Allan

Continua lo scontro tra il Napoli ed alcuni calciatori protagonisti del famoso ammutinamento del 2019 post Salisburgo. Questa volta, dopo Hysaj, è il turno di Allan.

Il calciatore brasiliano è stato citato dal Napoli due volte: per aver partecipato all’ammutinamento e per lo scontro personale con il vicepresidente Edo De Laurentiis.

Sono previste dunque due multe per Allan che gli toccherebbero il 50% dello stipendio cioè circa 160mila euro. La questione ammutinamento per il Napoli non è ancora finita.

