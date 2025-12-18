Amnesty International contro la Supercoppa italiana in Arabia Saudita



Il giornalista Riccardo Cucchi, storica voce della trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto e presidente del premio Sport e diritti umani ha dichiarato:

“Il calcio è ostaggio di chi vuole usarlo a fini di propaganda. L’Arabia Saudita, in cambio di denaro, usa la Supercoppa italiana per mostrare un volto moderno e nascondere le violazioni dei diritti umani. Le squadre italiane andranno a giocare in un paese che ricorre sistematicamente e crudelmente alla pena di morte. Il terzo al mondo per numero di esecuzioni. Nessun dirigente del calcio dovrebbe avere il potere di vendere la passione dei suoi tifosi in cambio di soldi”.

“La situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è estremamente negativa. Esprimere dissenso online comporta decenni di carcere. Le organizzazioni per i diritti umani sono messe al bando e i loro dirigenti in prigione. I mondiali del 2034 rischiano di essere giocati, come in Qatar nel 2022, sulla pelle dei lavoratori migranti.

Nel 2025 è stato nuovamente battuto il record delle impiccagioni, almeno 340 e l’anno non è ancora terminato”, ha ricordato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

“I valori di solidarietà e rispetto sono parte fondamentale dello sport. Qui siamo invece al trionfo dello sportwashing.Dopo aver preso tanti calciatori e allenatori strapagandoli, il regno saudita esibisce le squadre italiane.

Il calcio italiano tace sulle violazioni dei diritti umani e incassa, ma il denaro non può essere l’unica motivazione di uno sport popolare come il calcio. Inoltre, fare le finali di un torneo italiano in Arabia Saudita non è neanche rispettoso dei tifosi delle nostre squadre”,

ha commentato Luca Musumeci, presidente di Sport for Society.

Il premio Sport e diritti umani è stato istituito nel 2019 da Amnesty International e da Sport for Society. È assegnato ogni anno a un/una atleta, società od organizzazione sportiva che, attraverso atti o gesti simbolici o concreti di grande rilevanza e significato, abbia preso posizione in favore dei diritti umani

Comments

comments