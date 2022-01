Amoruso: “A Torino lo stesso Napoli di Milano, Zielinski può essere decisivo”

L’ex attaccante di Napoli e Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino oggi in edicola.

“Juve-Napoli? Spiace sapere che andranno in campo due squadre incomplete, per diversi motivi. Ma bisogna

affrontare la situazione che stiamo vivendo. Non so se sia giusto giocare o rinviare le partite visto quello a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane ma di certo bisogna andare avanti. E mi aspetto in campo un Napoli deciso.

Non credo che possiamo dare troppe colpe alla squadra per le sconfitte viste nelle ultime partite. Le assenze a cui ha dovuto rimediare Spalletti sono un fattore, non possiamo dimenticarle.

A Torino dovrà scendere in campo visto a Milano.

Gli attaccanti di entrambe le squadre non vivono un momento indimenticabile. Osimhen cambia la faccia della

squadra, ma anche senza il Napoli ha un gioco. Stavolta non saranno gli attacchi a fare la differenza. Un nome? Dico Zielinski.

Insigne? A mio parere Insigne vuole restare: continuare a Napoli e vincere qualcosa di importante. Per Toronto e altre esperienze ci sarà tempo”.

