Amoruso: “Il Napoli si è rovinato da solo. il campionato è così strano che potrebbe offrire un’altra opportunità agli azzurri“

“Il Napoli si è rovinato da solo. Pensavo potesse vincere il campionato anche perché aveva il calendario più semplice, ma la sconfitta con la Fiorentina ha dato il là ad una serie di partite andate male. Detto questo, il campionato è così strano che potrebbe offrire un’altra opportunità agli azzurri che quindi da qui alla fine dovranno vincerle tutte. Quando una squadra rallentano c’è una causa, ma ce ne sono sempre diverse. Anche le esternazioni di Mertens hanno fatto capire che qualcosa non andava. Spalletti non ha mai vinto lo scudetto, e quindi mi sembrerebbe un controsenso non far giocare giocatori in forma. Il Napoli è solido, poi sappiamo bene quanto il mercato influenzi, ma in azzurro ci sono giovani interessanti per cui credo che nella prossima stagione ci possa riprovare per il titolo. L’Inter deve vendere, la Juve dovrà lavorare sul centrocampo mentre il Milan sembra la squadra più giovane seppur non completa. Non credo al Milan vincitore perché non credo che le vincerà tutte”.

