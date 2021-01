Amrabat: “Ho scelto la Fiorentina perché mi voleva di più”

Il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat si è concesso ai taccuini di Stadio in una intervista dove parla dei suoi primi, turbolenti, mesi alla Fiorentina.

“In estate ho preferito i viola al Napoli perché tutti, in particolare il presidente Commisso, mi hanno dato la sensazione di volermi più di ogni altro – ha dichiarato al Corriere dello Sport – Non è stata una decisione semplice perché erano state positive anche le conversazioni con Giuntoli e Gattuso ma anche con Maldini e Boban per il Milan. Mi sono fidato del mio istinto e ho scelto la Fiorentina”.

