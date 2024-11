Analisi Bilancio SSCN

SSC NAPOLI SPA BILANCIO 2023-2024

La fallimentare stagione sportiva 23-24, chiusasi al decimo posto in Serie A

(con il cambio di ben tre allenatori e la mancata partecipazione alle coppe europee)

determinando la “rivoluzione gestionale” nel corso dell’ultimo mercato estivo, con investimenti superiori ai €100milioni, in attesa di poter procedere alla vendita di Oshimen, sembrebbe non aver inciso sui conti della società.

Il Napoli ha chiuso il Bilancio al 30.06.2024 con un Utile di € 63 milioni, sebbene minore rispetto a quello generato al 30.06.23 di €79.7 milioni.

Il fatturato è stato pari ad €328,20 milioni (al 30.06.23 erano €359.2milioni), mentre i costi sono rimasti sostanzialmente invariati passando da €242,5 a 244,4 milioni di euro.

Facendo un’analisi dei ricavi, la voce più corposa, naturalmente, è quella relativa ai diritti televisivi legati alla partecipazione alla CL, che hanno fatto registrare il valore di €142,20 milioni di euro.

Le plusvalenze hanno registarto un valore di €70,2 milioni di euro, e sono legate alle cessioni di Kim al Bayern Monaco (plusvalenza di €36,8milioni di euro), di Elmas al Lipsia (plusvalenza di € 23,1milioni di euro) e di Lozano al PSV (plusvalenza di €10,8milioni di euro).

La ripartizione dei ricavi è stata ripartita in Ricavi da gara per €27,4milioni in aumento rispetto la stagione precedente, Ricavi da sponsor per €70,2milioni, anche qui in aumento rispetto al 2023, come per i Ricavi da diritti TV che hanno toccato, nel totale €142,2milioni.

I Ricavi da gestione dei diritti calciatori e da cessioni ed altri proventi hanno determinato €72,9milioni in diminuzione rispetto al 2023, infine la voce

Altri Ricavi ha segnato €15,5milioni.

I costi a Bilancio, come detto, sono rimasti sostanzialmente stabili toccando €244,4milioni, la maggior parte dei quali legati alla voce salari e stipendi per €116,4.

Altre voci sono gli ammortamenti per €75,4 e i costi per servizi per €30,2milioni.

Il prossimo esercizio avrà naturalmente una riduzione drastica dei ricavi per la mancata partecipazione alle coppe europee ed un sicuro innalzamento dei costi del personale, con la speranza, che, il campionato in corso ci consenta di ritornare in Europa(come obiettivo minimo).

Brando Direttore

Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

Vice Presidente Commissione Sport ODCEC Napoli

