Anastasio ex Napoli difensore del Rijeka: “Esultare in caso di gol non sarebbe una mancanza di rispetto”

Cresciuto nelle giovanili del Napoli Armando Anastasio è oggi un difensore del Rijeka avversario giovedì del Napoli in Europa League.

Anastasio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Affrontare il Napoli sarà una bella emozione ma bisognerà metterla da parte, c’è una partita da giocare.

Nel Rijeka ci sono stati alcuni casi di Covid, stamattina abbiamo rifatto i tamponi ed aspettiamo i risultati. Qui in Croazia in città è più tranquillo che in Italia, ma quando c’è qualche positivo in squadra è più facile contagiarsi. Abbiamo fatto i tamponi stamattina, speriamo vada tutto bene.

Il Napoli è una squadra forte, non c’è bisogno che la commento io. Sta facendo un percorso con un allenatore forte, ha avuto uno scivolone con AZ e Sassuolo ma è una squadra da temere. Può capitare una partita così, ma questo non mette in dubbio il valore della rosa e del gioco.

Fare gol giovedì? Vivo le emozioni, non ci ho pensato, ma non credo che sarebbe una mancanza di rispetto verso qualcuno se dovessi esultare. Io ero piccolo quando andavo in prima squadra, il primo ritiro con Benitez, con alcuni è rimasto un buon rapporto”.

