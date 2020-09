Buona la prima per l’Everton di Ancelotti e Allan che batte 1-0 il Tottenham in una gara valida per la prima giornata del campionato inglese.

Decide il gol segnato nel secondo da Calvert-Lewin. Buona prestazione e 90 minuti di partita sia per Allan che per James Rodriguez che hanno contribuito alla prima vittoria della stagione dei Toffies.

