L’Everton di Ancelotti cade in casa del Chelsea di Lampard con una sonora sconfitta per 4 a 0. Per i toffees la classifica non cambia.

Infatti la squadra di Ancelotti rimane al dodicesimo posto in classifica con 37 punti. Il Chelsea invece si porta a 48 punti e consolida ancora di più il quarto posto.

Per i blues a segno Mount al 14′, Pedro al 21, William al 51′ e al 54′.

