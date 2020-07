Ancelotti: “E’ un calcio diverso e il Napoli con il Barcellona se la può giocare”

Intervenuto ai microfoni di Radio anch’io lo sport in onda su RadioRai l’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, oggi all’Everton, ha detto la sua sulla sfida di Champions contro oil Barcellona.

“Con il Barcellona il Napoli se la può giocare. Si gioca in un ambiente diverso ed è un calcio diverso dove tutto è possibile. Il Barcellona ha molti problemi e il Napoli se la può giocare.

La Champions riparte senza una squadra favorita, c’è molta incertezza e le italiane si possono giocare le loro carte.

La mia esperienza a Napoli? Per qualcuno può essere stata una esperienza positiva, per altri negativa. Per me è stata positiva. Nel secondo anno c’è stato qualche problema in più, anche se non bisogna dimenticare che la squadra è riuscita a passare il turno di Champions.

Contento di essere tornato in italia dopo 9 anni al’estero. Però non posso nascondere di trovarmi molto bene all’Everton. E’ una squadra con una grande tradizione, amata dai suoi tifosi e con una società che vuole crescere con un progetto molto chiaro: la costruzione di un nuovo stadio e la voglia di investire”.

