Ancelotti: “Fino al 2024 resto al Real Madrid. Ronaldo in Arabia? Non credo sia adatta a lui”

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai.

“Mi trovo molto bene a Madrid, abbiamo molti obiettivi da raggiungere in questa stagione, i sarà tempo per pensare al mio futuro. Ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e, se il Real Madrid non mi manda via, fino a quel tempo non mi muovo.

Mondiale? E’ stato un bel torneo concluso con una bellissima finale e vinto meritatamente dall’Argentina. Secondo me gli argentini hanno trovato convinzione e sono stati trascinati da un Messi fantastico. L’Argentina ha vinto per due motivi: perché ha giocatori bravi e perché ha il migliore, che è Messi. Scaloni è stato bravo, ha fatto un lavoro straordinario ma non ha inventato qualcosa di nuovo: ha solo messo i giocatori al proprio posto e dato loro una buona organizzazione difensiva, supportando il grande talento di Messi, Alvarez e Di Maria.

Messi chiude la carriera con la conquista di un Mondiale, CR7 la termina in maniera diversa, ma comunque ha avuto una carriera straordinaria. Soprattutto qui, al Real Madrid, rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi. Non so cosa farà in futuro, ha ancora voglia di competere ad altissimo livello e non credo che il mondo arabo in questo senso possa essere adatto per lui”.

