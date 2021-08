Ancelotti: “Il Real può vincere la Champions, sorpreso da Messi”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.



“Champions League? Non è impossibile vincerla. La rosa del Real è molto forte, è una squadra che può competere con le migliori al mondo. Se i giocatori danno il cento per cento della loro qualità potremmo giocarcela contro tutti.

Mbappé? Non mi piace parlare di chi non c’è. Mi piace molto la rosa che abbiamo ora perché è un buon mix di veterani e di giovani molto interessanti come Miguel, Blanco, Arribas, Marvin. E poi ci sono giocatori che già conosco: ho visto Modric con grande entusiasmo e un Casemiro che è migliorato molto da quando sono qui. Quindi non mi sembra giusto parlare di chi non c’è.

Messi? Mi ha sorpreso perché è la bandiera del Barça e giocava lì da quando era bambino ma sono nel mondo del calcio da 42 anni e ho visto tanti cambi di maglia. Lottare con Messi o senza Messi non cambia, devi combattere comunque con il Barcellona.”

