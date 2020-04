Ancelotti: “Scudetto al Liverpool? Adesso conta di più la salute”

L’allenatore dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de L’Equipe ed ha parlato dell’emergenza Coronavirus.

“La possibilità di negare il titolo al Liverpool? Beh, avrebbero ragione a lamentarsi, però la cosa che più importa in questo momento è la salute delle persone. Bisogna pensare solo a questo e seguire le direttive dei Governi, restando a casa. Non sono preoccupato per il futuro ma calmo, bisognerà aspettare. Dovremo però cambiare il nostro stile di vita. È triste vedere tanti morti, questa situazione tuttavia trasformerà la società: ci saranno relazioni diverse e più umane. Mai come adesso ci si rende conto di quanto sia importante il rapporto con una figlia o con la moglie. In questi giorni c’è più comunicazione nelle famiglie rispetto a quando stavamo solo con la faccia davanti al telefono. La natura ci ha lanciato un segnale ed è arrivato il momento di fermarci per un po. Questa situazione, inoltre, contribuirà a rendere tutti i sistemi sanitari più efficienti di quanto non lo fossero prima”

