Ancelotti: “Serie A equilibrata anche il Napoli può competere”

L’ex allenatore del Napoli oggi al Real Madrid Carlo Ancelotti, ai microfoni di Radio Rai ha parlato della Serie A.

“L’Inter credo possa competere per vincere lo scudetto in un campionato molto molto equilibrato dove tante squadre stanno venendo fuori e la Juve ha delle difficoltà, ha perso delle certezze e fa fatica a ritrovare una identità precisa ma alla fine credo che verrà fuori a sarà tra candidate a vincere.

Mourinho ha trovato una piazza adatta alle sue capacità e qualità caratteriali, ho pensato subito che fosse la piazza giusta per lui e alla fine lo sarà.

A Napoli due anni professionali splendidi, ma quando non c’è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi. Anche quest’anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere”.

Comments

comments