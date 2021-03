Ancelotti si fida di Gattuso: “Lui e Pirlo hanno tutto per risolvere i problemi delle rispettive squadre”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato anche dei suoi ex calciatori divenuti, ora, allenatori.

“Li seguo tutti, sicuramente non possono avere la stessa esperienza che ho io, ma è un punto a loro favore: significa che sono giovani. Il mondo del calcio si porta dietro tante critiche, questo è inevitabile, ma loro lo sanno meglio di me e, per fare un esempio, Pirlo e Gattuso, hanno tutto per risolvere i problemi, rispettivamente, di Juventus e Napoli. Nei giorni scorsi ho sentito Pippo Inzaghi, è uno di quelli che sento più spesso. Sono molto legato a lui, come a tutti i calciatori che ho avuto, soprattutto quelli del Milan. Lo Scudetto? Spero che a vincere sia proprio il Milan, ma sarà dura perché l’Inter viaggia forte. Ho il timore che il mio amico Conte non asseconderà il mio desiderio”.

