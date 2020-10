Ancelotti “snobba” il Napoli: “E’ l’Inter che può spezzare l’egemonia Juve”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli ora all’Everton ha parlato alla Gazzetta dello Sport in occasione del Derby di Liverpool.

“Abbiamo ogni giorno un ispettore della Premier nel nostro centro tecnico. Il protocollo va seguito alla lettera. Non è una bolla al cento per cento come nella NBA, ma le cose stanno funzionando. Il rispetto rigoroso delle regole è fondamentale.

L’Inter può interrompere l’egemonia della Juventus. E’ la Serie A più incerta dell’ultimo decennio. Maldini e Conte? Mai avuto dubbi sulle qualità di Maldini come dirigente: quando una persona è a posto, non sbaglia. Conte è un eccellente professionista, ha una feroce voglia di migliorarsi. Sono quelli come lui che fanno vincere le squadre.

Derby di Liverpool? Ci arriviamo bene, sarà un test importante di fronte ad una delle squadre più forti del mondo. Ora va tutto bene, ma sappiamo che il cammino è lungo e prima o poi arrivano i momenti difficili: Sarà quello il nostro vero esame”.

