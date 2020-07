Carlo Ancelotti vuole Allan per il suo Everton della prossima stagione ed è pronto a fare un’offerta ufficiale. Lo riporta Il Mattino.

L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ racconta di un club inglese che continua a fare “sempre più seriamente per Allan e il Napoli aspetta solo un’offerta ufficiale da parte del club inglese per poi iniziare a intavolare la trattativa”. Chiaro il riferimento all’Everton di Carlo Ancelotti che non ha mai nascosto l’interesse per il giocatore brasiliano del Napoli.

